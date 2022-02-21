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بالرقم 22 واسم رئيسي.. أمير قطر يهدي الرئيس الإيراني قميص كأس العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-21T15:44:06+0000
بالرقم 22 واسم رئيسي.. أمير قطر يهدي الرئيس الإيراني قميص كأس العالم

شفق نيوز/ أهدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، يوم الاثنين، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قميص المنتخب القطري الذي سيشارك في بطولة كأس العالم للعام الحالي 2022 التي تستضيفها قطر.

وانتشر مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ يظهر أمير قطر وهو يستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يزور الدوحة على هامش مشاركته في مؤتمر الدول المصدرة للغاز في قطر.

ويبين المقطع اهداء أمير قطر للرئيس الإيراني قميص المنتخب القطري، وعليه شعار المنتخب القطري، فيما حمل القميص من الخلف رقم (22)، وكذلك اسم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وسط ابتسامتهما أمام الكاميرات.

وتتمتع قطر وايران بعلاقات جيدة على المستويات كافة، وفيما تستضيف الدوحة منافسات بطولة كأس العالم للعام 2022، فإن المنتخب الإيراني سيكون حاضراً بعد أن نال بطاقة التأهل للمشاركة في البطولة.

وتعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة أول زيارة لدولة خليجية، وتأتي تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، وتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم والمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز.

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