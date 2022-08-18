بالرغم من عدم ممارسته الجنس منذ أشهر.. إصابة شاب بجدري القردة

شفق نيوز/ أصيب رجل لم يمارس الجنس منذ شهور بجدري القردة بعد حضوره فعالية كبيرة ومزدحمة أقيمت في الهواء الطلق، فيما وصفه بأنه حالة "نادرة" جدا.

وتعرض الشاب الأميركي، الذي لم يذكر اسمه وهو في العشرينيات من عمره، لطفح جلدي بعد أسبوعين من حضوره حدثا كبيرا ومزدحمًا في الهواء الطلق في المملكة المتحدة، وفقا لرسالة بحثية نُشرت في مجلة الأمراض المعدية الناشئة يوم الاثنين.

وظهر الطفح الجلدي على راحة يده اليسرى ومفاصل في كلتا يديه وشفته وجذعه.

وقال التقرير إن الرجل لم يكن لديه أي أعراض أخرى معروفة عادة ما تترافق مع الإصابة.

ويمكن أن تشمل الأعراض المعروفة لجدري القردة الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية والتعب وكذلك الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية والشرج.

وقال معدو الدراسة إن حالة الرجل نادرة لأن الغالبية العظمى من الإصابات كانت لرجال مثليين أو ثنائي الجنس أو أولئك الذين مارسوا الجنس مع رجال.

وتم تحديد الرجل على أنه ثنائي الجنس، لكنه أخبر الأطباء أنه لم يجر أي لقاءات جنسية أثناء رحلاته أو في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".

وأضاف أن "الرجل حضر فعالية لم يحضرها بشكل أساسي رجال يمارسون الجنس مع الرجال، حيث رقص مع أشخاص آخرين كانوا يرتدون سراويل قصيرة وقمصان من دون أكمام لبضع ساعات".

وقال التقرير إن الشاب كان يرتدي بنطالا وقميصا بأكمام قصيرة، وحضر أحداث أخرى مماثلة أقيمت في الهواء الطلق على مدار أربعة أيام.

وقال الباحث في مجال الأمراض المعدية في جامعة ستانفورد والمؤلف الرئيسي للدراسي أبرار كاران إن هذه الحالة "لا ينبغي أن تكون مدعاة للقلق لأنها تعتبر حدثا نادرا للغاية".

وأضاف كاران أن "الغالبية العظمى من حالات انتقال العدوى تحصل نتيجة الاتصال الجنسي".

ويمكن لأي شخص أن يصاب بجدري القردة عن طريق لمس جلد شخص مصاب أو الأشياء الملوثة أو من خلال التعرض لهواء ملوث بالفايروس، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

alhurra