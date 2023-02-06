بالخرائط .. مركز الزلزال المدمر في تركيا وسوريا وارتداداته في العراق

شفق نيوز/ كشفت خرائط تم نشرها، عن مركز الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، اليوم الاثنين، وتأثيره وارتداداته التي وصلت لعدد من الدول المجاورة أبرزها العراق وشعور السكان به.

ونشرت وكالة فرانس برس، خريطتين، تكشفان عن حجم تأثير الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب قرب غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا، عند الساعة 04,17 بالتوقيت المحلي (01,17 ت غ) على عمق حوالي 17,9 كلم.

وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، يونس سيزر، إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال القوي ارتفعت إلى 1014، فيما تسبب الزلزال في تهدم 2824 مبنى، وفقاً لـ"رويترز".

وامتد تأثير الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا إلى جارتها سوريا، وتسبب سقوط أكثر من 780 قتيلاً و2280 جريحاً، وفقا لحصيلة جديدة "غير نهائية".

ونشر المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، خرائط يظهر فيها "اتساع نطاق الزلزال وحجم المناطق التي تأثر به".

وبعد ساعات من الزلزال الأول، ضرب زلزال ثان بقوة 7,5 درجات جنوب شرق تركيا بعد ظهر الاثنين على ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وسجل على عمق قليل عند الساعة 13,24 بالتوقيت المحلي (الساعة 10,24 ت غ) على بعد أربعة كيلومترات جنوب شرق بلدة ايكنوزو.

وشعر سكان لبنان وقبرص والعراق أيضاً بالهزتين، بحسب مراسلي فرانس برس.

ونقلت وسائل إعلامية لبنانية وسورية وعراقية أن بعض السكان شعروا ظهر الاثنين، بهزة أرضية جديدة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن هزة أرضية وقعت في دمشق واللاذقية وعدد من المحافظات.

ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل أنه "سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المركز الوطني للزلازل بوزارة النفط هزة أرضية بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي وسط تركيا".

وأهاب الدفاع المدني السوري بالسكان إخلاء الأبنية السكنية والتوجه للأماكن المفتوحة البعيدة عن الأبنية والإبلاغ عن العالقين تحت الأنقاض.

وشعر سكان في الموصل ودهوك وأربيل وكذلك بغداد بهزة أرضية خفيفة.