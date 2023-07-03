بالجرافات والطائرات.. الجيش الإسرائيلي يواصل اجتياح جنين وواشنطن تراقب

شفق نيوز / واصل الجيش الإسرائيلي، منذ أمس وحتى مساء الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية على جنين قد تستمر 48 ساعة مقبلة، تتخللها غارات جوية بهدف "إزالة التهديد من المنطقة"، وفق وسائل إعلام عبرية.

وذكرت "القناة 12" العبرية، أن من بين القوات التي تشارك في اجتياح جنين "لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 9 فلسطينيين، 8 منهم في مخيم جنين، وإصابة العشرات، نتيجة الاجتياح العسكري الإسرائيلي.

وتعليقاً على التطورات العسكرية في جنين، أكدت الولايات المتحدة، أنها تراقب الوضع عن كثب، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية أمنية يتخللها قصف جوي بطائرات مسيرة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ"الحرة": "لقد اطلعنا على التقارير، ونراقب الوضع عن كثب"، معبراً عن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها ضد "حماس والجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين.

وأضاف المتحدث "تؤكد أحداث اليوم على الحاجة الملحة لقوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية للعمل سوياً لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية"، مشدداً على ضرورة "اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع الخسائر في أرواح المدنيين".