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بالتفاصيل.. بنود الاتفاق النووي الجديد بين واشنطن وطهران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-23T18:49:32+0000
بالتفاصيل.. بنود الاتفاق النووي الجديد بين واشنطن وطهران

شفق نيوز / كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاتفاق النووي الجديد بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أشار إلى أن الاتفاق سيلزم طهران بنسبة محددة لتخصيب اليورانيوم.

وذكر الموقع، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "الاتفاق الجديد مع إيران لن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم أعلى من 3.67 بالمئة، كما سيمنع إيران من تخزين أكثر من 300 كغم من اليورانيوم المخصب، كما أنه سيفرض قيودا على برنامج إيران النووي حتى عام 2031".

وطبقاً للاتفاق الجديد، بحسب المسؤول الأمريكي، ستتم "إزالة أجهزة الطرد المركزي المتطورة لدى إيران، وتخزينها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وزادت التوقعات العالمية مؤخرا، حول احتمال قرب التوصل إلى اتفاق جديد بين طهران وواشطن، يعيد الأخيرة إلى الاتفاق الذي خرجت منه عام 2018.

في السياق، ذكر مسؤول أمريكي كبير لـ"رويترز" أن إيران تخلّت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي الذي يهدف لـ"تقييد برنامج طهران النووي"، في حين أعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موافقة معظم الأطراف على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.

وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهراً، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، حيث أفاد مسؤول كبير في الاتحاد يوم 8 آب/أغسطس 2022، بأن "التكتل قدم عرضاً نهائياً لهذا الاتفاق".

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