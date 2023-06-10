"بالتعاون مع الجيش".. علماء صينيون أداروا "مشروعاً سرياً" تضمن "تجارب خطيرة" تسبب بتفشي كورونا

شفق نيوز/ كشف محققون امريكيون، يوم السبت، أن علماء صينيين أداروا "مشروعاً سرياً" تضمن "تجارب خطيرة" تسبب بتفشي فيروس كورونا.

ونقلت التايمز عن محققين أمريكيين، قولهم إن "علماء صينيون كانوا يديرون مشروعا سريا يتضمن تجارب خطيرة سبب تفشي فيروس كورونا 2019".

وأضاف المحققون أن "أدلة تشير لتسرب فيروس كورونا من معهد في ووهان بعد تجارب بالتعاون مع الجيش الصيني".

وظهر فيروس كورونا في نهاية العام 2019 في مدينة ووهان الصينية لينتشر إلى بقية العالم مسجلاً مئات الملايين من الوفيات والإصابات.