بالتزامن مع مرور نعش الملكة.. ضابطان يتعرضان لحادث طعن وسط لندن

شفق نيوز / أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، تعرض ضابطين للطعن في ساحة ليستر في العاصمة لندن، فيما أشارت إلى أن أحدهما أصيب بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم شرطة لندن، في بيان إن "الحادث وقع حوالي الساعة السادسة صباحا، حيث واجه عناصر الشرطة رجلا يحمل سكينا في منطقة ليستر سكوير، مما أدى إلى إصابة ضابطين بطعنات وهما يعالجان حاليا في المستشفى".

وأضاف المتحدث: "تم اعتقال رجل للاشتباه في الاعتداء على عامل طوارئ، مبينا أن "التحقيقات في الظروف المحيطة بالحادث جارية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه فتح القاعة في ويستمنستر التي يسجى فيها جثمان الملكة اليزابيث الثانية، أمام الجمهور لتقديم تعازيهم.

يذكر أن منطقة هايماركت حيث طعن الضباط على بعد دقائق فقط من المكان الذي يصطف فيه الزوار لساعات لرؤية نعش الملكة.