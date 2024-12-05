بالتزامن مع سقوط حماة.. إسقاط مسيرتين في أجواء دمشق وسط أنباء عن انفجارات

شفق نيوز/ أفاد الجيش السوري، يوم الخميس، بإسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء العاصمة دمشق وسط أنباء عن انفجارات بمحيط المدينة.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي، أن الدفاعات الجوية تصدت لطائرات مسيرة هجومية فوق العاصمة دمشق وأسقطت اثنتين منها، من دون وقوع إصابات.

بدورها نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري القول، تصدت وسائط دفاعنا الجوي.. لطيران معاد مسير في أجواء مدينة دمشق وتم إسقاط طائرتين، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية".

وقبل ذلك أفاد السوري لحقوق الإنسان المعارض بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دون الإدلاء بمزيد بمزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان فصائل المعارضة المسلحة، الخميس، السيطرة على مدينة حماة بعد أيام على سيطرتها على حلب في إطار هجوم مباغت، ما يضعف أكثر سلطة الرئيس بشار الأسد.

وأفاد المرصد بأن فصائل المعارضة دخلت حماة بعد ليلة من المواجهات العنيفة "من جهات عدة، وتخوض حرب شوارع ضد قوات النظام في أحياء عدة".

ومن شأن السيطرة على حماة وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن "تشكل تهديدا للحاضنة الشعبية للنظام"، مع تمركز الأقلية العلوية التي يتحدر منها الرئيس بشار الأسد في ريفها الغربي.

ويأتي سقوط حماة في أيدي المعارضة رغم قصف الطيران الروسي والسوري، بناء على ما أفاد الإعلام الرسمي ليل الأربعاء.