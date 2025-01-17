بالتزامن مع "اتفاق غزة".. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية

شفق نيوز/ أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، يوم الجمعة، مهاجمة أهداف إسرائيلية بلصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان له: "في إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بأربعة صواريخ مجنحة وحققت العملية أهدافها بنجاح".

وأضاف سريع في بيانه: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت أهدافا تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بثلاث طائرات مسيرة، فيما العملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيّرة".

وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين إلى أن "هذه العمليات الثلاث تزامنت مع عملية عسكرية رابعة نفذتها القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" شمالي البحرِ الأحمرِ بعدد من الطائرات المسيّرة، وأن هذا الاستهداف للحاملة يعد هو السابع منذ قدومها إلى البحرِ الأحمر".

هذا ولم يحدد المتحدث باسم الحوثيين توقيت تنفيذ هذه العمليات.

جدير بالذكر أنه قبل صدور هذا البيان بوقت قليل، صادق الكابينت الأمني الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس" وأوصى الحكومة الموسعة بالمصادقة عليه.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بعد دراسة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وبناء على أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الحكومة بالموافقة على المسار المقترح".