بالاشتراك مع "المقاومة العراقية".. الحوثيون يستهدفون سفينة في ميناء حيفا الاسرائيلي

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، يوم الأربعاء، استهداف سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة.

وذكر بيان للجماعة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراكِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ ( MSC MANZANILLO) الإسرائيليةَ في ميناءِ حيفا بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحةَ اليمنيةَ، ستواصلُ تنفيذَ عملياتِها العسكريةِ المشتركةِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".