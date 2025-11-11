باكستان.. 39 قتيلاً وجريحاً بتفجير انتحاري تبنته طالبان

موقع التفجير الانتحاري (أ ف ب)

شفق نيوز- إسلام آباد

أعلنت السلطات الباكستانية، يوم الثلاثاء، مقتل 12 شخصاً وجرح 27 آخرين في تفجير انتحاري أمام مجمع محاكم في منطقة سكنية بالعاصمة إسلام آباد.

وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي للصحافيين في المكان "عند الساعة 12,39 بعد الظهر (07,39) وقع هجوم انتحاري في كشهري" حيث مبنى المحكمة مضيفاً "استشهد حتى الآن 12 شخصاً وجرح حوالي 27".

وتبنت حركة طالبان الباكستانية التفجير، وقالت في بيان "الثلاثاء هاجم أحد عناصرنا محكمة في إسلام أباد" مضيفة "سنواصل الهجمات على من يُصدرون أحكاماً غير إسلامية ومن ينفذونها ومن يحميها حتى تُطبّق الشريعة في أنحاء البلاد".

وأتى تفجير إسلام آباد غداة انفجار سيارة أمس الاثنين في العاصمة الهندية نيودلهي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وتتهم إسلام آباد كابول بإيواء حركة طالبان الباكستانية وجماعات مسلحة أخرى تشن هجمات عبر الحدود الطويلة والسهلة الاختراق بين البلدين، وهو ما تنفيه الحكومة الأفغانية.