باكستان.. 12 قتيلاً و20 جريحاً بانفجار حسينية في إسلام آباد

شفق نيوز- إسلام آباد

أعلنت شرطة العاصمة الباكستانية إسلام آباد، يوم الجمعة، مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح في انفجار في "حسينية".

وقال مسؤول في الشرطة، إن الانفجار وقع في أثناء صلاة الجمعة، في حين لم تتضح بعد طبيعة الحادث.

فيما ذكرت وسائل إعلام، أن هجوماً انتحارياً استهدف "حسينية"، في العاصمة إسلام أباد، وقد هرعت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى المكان.

في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المحلية ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 80 شخصاً، على حد قولها.