باكستان.. وفاة الرئيس السابق برويز مشرف في منفاه بدبي

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام باكستانية محلية اليوم الأحد، أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويذكر أنه في ديسمبر من العام 2019 قضت محكمة باكستانية بالإعدام في حق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف غيابيا بعد إدانته بـ"الخيانة العظمى".

وكان هذا الحكم غير مسبوق في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية.

و تمحورت القضية حول قرار مشرف تعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في 2007.

وقضى الرئيس الراحل معظم وقته في منفاه بين دبي ولندن.

وذكرت رويترز؛ أن مشرف (79 عاما) حكم باكستان لقرابة عشر سنوات بعد استيلائه على السلطة في انقلاب أبيض عام 1999 وأشرف على النمو الاقتصادي السريع للبلاد وحاول نشر القيم الليبرالية في البلد الإسلامي المحافظ.

وحاول تنظيم القاعدة وإسلاميون متشددون قتل مشرف ثلاث مرات على الأقل. وفي عام 2008، أجريت في باكستان أول انتخابات ديمقراطية في 11 عاما وخسر حزب مشرف. وفي مواجهة مساءلة بغرض العزل في البرلمان تنحى مشرف عن الرئاسة وفر إلى لندن.

وعاد مشرف إلى باكستان عام 2013 لخوض الانتخابات البرلمانية لكن صدر قرار بعدم أهليته للترشح وسُمح له بمغادرة البلاد إلى دبي عام 2016.