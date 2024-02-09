باكستان.. نواز شريف يعلن فوزه على عمران خان: لن نتمكن من تشكيل حكومة جديدة بمفردنا

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف فوزه، اليوم الجمعة، فوزه في الانتخابات العامة، على منافسه زعيم المعارضة المسجون عمران خان، لكنه اقر بصعوبة تشكيل حزبه لحكومة باكستانية جديدة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم الجمعة، بأن حزبه لم يحصل على أغلبية واضحة في مقاعد البرلمان، مما يجعله غير متمكن من تشكيل الحكومة بنفسه.

وشهدت الانتخابات منافسة شرسة بين رئيس الوزراء السابق نواز شريف وغريمه زعيم المعارضة عمران خان الذي يقبع في السجن بتهمة الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني.

وتأخرت السلطات الباكستانية في الإعلان عن النتائج على غير المعتاد، وأرجعت الحكومة هذا التأخير إلى تعليق خدمات الهاتف المحمول.