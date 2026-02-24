باكستان.. مقتل 5 من أفراد الأمن برصاص مسلحين

شفق نيوز- إسلام أباد

أعلنت الشرطة الباكستانية، يوم الثلاثاء، مقتل 5 من عناصر الأمن في هجوم مسلح استهدف دورية أمنية في شمال غربي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام فإن هذه الحادثة جاءت في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان.

وكانت السلطات الأفغانية اتهمت الجيش الباكستاني الأحد الماضي، بقتل 25 مدنيا في غارة جوية استهدفت منزلا شرقي أفغانستان.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طرار ، إن بلاده نفذت غارات جوية استهدفت 7 معسكرات ومخابئ لطالبان باكستان وتنظيم الدولة فرع خراسان على الحدود مع أفغانستان.

وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أسفرت اشتباكات حدودية دامية عن مقتل العشرات من الجنود والمدنيين والمسلحين.