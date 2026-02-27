باكستان: مقتل 274 من طالبان باشتباكات حدودية مع أفغانستان

جنود باكستانيون قرب الحدود مع أفغانستان 27 شباط 2026 (أ ف ب)

شفق نيوز- إسلام أباد

أعلن الجيش الباكستاني، يوم الجمعة، القضاء على 274 مقاتلاً من "نظام طالبان" في أفغانستان، بينما أصيب أكثر من 400 آخرين خلال اشتباكات الليلة الماضية ضمن إطار عملية "غضاب للحق" (الغضب العادل).

وكشف اللواء أحمد شريف شودري، المدير العام للعلاقات العامة للجيش الباكستاني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن تفاصيل العمليات العسكرية التي استهدفت مواقع حدودية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الباكستانية دمرت 83 مركزاً حدودياً تابعاً لأفغانستان وتمكنت من الاستيلاء على 17 مركزاً آخر.

كما أوضح أن الخسائر المادية للجانب الأفغاني بلغت، وفقاً للبيانات الأولية، تدمير 115 من الدبابات ومركبات النقل المدرعة والمدفعية.

وفي سياق متصل، أكدت الخدمة الصحفية للقوات المسلحة الباكستانية رسميا مقتل 274 جندياً أفغانياً الليلة الماضية في غارات جوية وبرية مكثفة.

من جهتها، هددت السلطات في أفغانستان بأنها "سترد على أي عمل عدواني صادر عن باكستان"، مما يثير مخاوف من استمرار دائرة العنف.

في المقابل، اعترفت باكستان بسقوط 12 من جنودها خلال هذا التصعيد الأخير مع أفغانستان. كما صرح فصيح الدين فطرت، رئيس أركان القوات المسلحة الأفغانية والقائد للعملية ضد باكستان، أن الأخيرة فقدت "عدداً كبيراً" من المواقع والعسكريين خلال المعارك مع أفغانستان.

وقال حسب ما نقلته قناة "أريانا نيوز": "تم الاستيلاء على عدد كبير من المواقع الأمنية الباكستانية، كما قتل عدد كبير من عسكريي نظام هذا البلد، بالإضافة إلى حرس الحدود".

ولم يوضح المسؤول الأفغاني الفترة الزمنية التي يشير إليها - هل هي المعارك التي بدأت في ليلة 27 شباط/ فبراير مع باكستان، أم الاشتباكات الصباحية.

ونفذت القوات الجوية الباكستانية في الساعات الأولى من صباح الجمعة سلسلة من الغارات الجوية استهدفت العاصمة الأفغانية كابل، بالإضافة إلى ولايتي قندهار وبكتيكا جنوب وشرق أفغانستان.

وتدهورت العلاقات بين البلدين الجارين في الأشهر الأخيرة، مع إغلاق المعابر الحدودية منذ المعارك التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 وأسفرت عن أكثر من 70 قتيلاً من الجانبين.

وعُقدت جولات من المفاوضات بعد وقف أول لإطلاق النار توسطت فيه قطر وتركيا، لكن الجهود الدبلوماسية فشلت في التوصل إلى اتفاق دائم.

وتتهم إسلام آباد كابول بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد جماعات مسلحة تنفذ هجمات في باكستان انطلاقاً من أفغانستان، وهو ما تنفيه حكومة طالبان.