باكستان.. مقتل وإصابة أكثر من 36 جندياً ومدنياً بهجوم انتحاري لطالبان

شفق نيوز – باكستان

أفاد مسؤولون حكوميون في باكستان، يوم السبت، بمقتل ما لا يقل عن 16 جنديا وإصابة أكثر من 20 شخصا، بينهم عدد من المدنيين والأطفال في هجوم انتحاري تبنته حركة طالبان الباكستانية شمال غرب البلاد.

وذكر المسؤولون، أن "انتحاريا صدم قافلة جنود بسيارته المفخخة في منطقة خيبر بختو نخوا الواقعة على الحدود مع أفغانستان".

وكانت حصيلة أولية قد أشارت إلى وفاة 13 جنديا. وقال شرطي في المنطقة إن "الانفجار تسبب أيضا بانهيار سقف منزلين وإصابة ستة أطفال بجروح".

وتبنت مجموعة حافظ غل بهادور إحدى فصائل حركة طالبان الباكستانية العملية وأعلنت مسؤوليتها عن التفجير.

وتشهد باكستان تصاعدا حادا في أعمال العنف في مناطقها المحاذية لأفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، واتهمت إسلام آباد جارتها الغربية بالسماح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد باكستان، وهو ما تنفيه طالبان.

وفي هجمات حدثت منذ مطلع العام، قُتل نحو 290 شخصا معظمهم من مسؤولي الأمن على يد جماعات مسلحة تقاتل الحكومة في كل من خيبر بختونخوا وبلوشستان، وفقا لإحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية.