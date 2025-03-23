باكستان.. قتل 16 مسلحاً "من الخوارج" أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود

شفق نيوز/ أعلن الجيش الباكستاني، يوم الأحد، قتل 16 مسلحاً "من الخوارج" أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود مع أفغانستان.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان، إن "قوات الأمن رصدت ليلة أمس السبت وصباح اليوم الأحد، تحركات مجموعة من الخوارج أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية، وذلك في منطقة غلام خان كالاي العامة، بإقليم وزيرستان الشمالية".

وأضافت، أن "قواتنا اشتبكت بفعالية مع عناصر المجموعة وأحبطت محاولتهم للتسلل".

وذكرت أنه "وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، تم قتل جميع الخوارج الـ16".

وطالبت باكستان باستمرار الحكومة الأفغانية المؤقتة بضمان إدارة فعالة للحدود من جانب أفغانستان.

يذكر أن الجيش الباكستاني شرع منذ عام 2024 في تسمية مقاتلي حركة "طالبان" الباكستانية بـ"الخوارج"، في إشارة إلى طائفة تعود إلى بدايات الإسلام الأولى ثارت ضد علي بن أبي طالب، الإمام الأول للشيعة والخليفة الرابع عند عامة المسلمين، في أثناء أول حرب أهلية في التاريخ الإسلامي.

من جانبها، تصف "طالبان" الباكستانية قتالها ضد الدولة والجيش الباكستانيين بأنه "جهاد"، حتى إنهم ابتكروا عبارة لوصف هذا الصراع بـ"غزوة الهند".