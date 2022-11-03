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باكستان.. عمران خان ينجو من محاولة اغتيال ومقتل المنفذ

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-03T12:20:53+0000
باكستان.. عمران خان ينجو من محاولة اغتيال ومقتل المنفذ

شفق نيوز/ نجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، من محاولة اغتيال،  خلال تجمع سياسي، وأصيب برصاصة في قدمه.

وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي عمران خان، إن "حالة عمران خان مستقرة"، مضيفا أن "هذه كانت محاولة لاغتياله"، وأكد مقتل المشتبه به في الهجوم.

ونقلت رويترز عن عدة قنوات إخبارية محلية  قولها إن عمران خان أصيب، الخميس، في إطلاق نار على موكبه في شرق البلاد.

وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وذكرت تقارير إعلامية أنه أصيب برصاصة في قدمه.

ومنذ الإطاحة به في أبريل الماضي، يواصل خان، حشد الدعم الجماهيري الهائل في تجمعاته، واكتسح حزبه العديد من الانتخابات الفرعية.

وواصل خان مسيرته إلى العاصمة إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع للضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة رغم المشكلات القانونية التي قد تهدد بعرقلة حياته السياسية.

وكان عمران خان، الذي قاد المجموعة ولوح لآلاف المؤيدين على طول الطريق، انطلق في مسيرة استمرت أسبوعا عبر إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان، إلى العاصمة إسلام آباد، على أمل استعادة السلطة عبر انتخابات مبكرة.

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