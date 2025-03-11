باكستان.. إعلان حالة الطوارئ بعد احتجاز 450 رهينة داخل قطار ركاب

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الباكستانية، يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ بعد أن احتجز مسلحون أكثر من 450 رهينة في قطار جنوب غربي البلاد بعد إصابة سائقه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان، قوله، إن القطار كان في طريقه إلى مدينة بيشاور من مدينة كويتا بإقليم بلوشستان المتاخم لإيران وأفغانستان، "ويبدو أنه هجوم إرهابي، ولكننا لا نعلم الوضع بعد".

وقال جيش "تحرير بلوشستان"، الذي يعد جماعة منفصلة تقود التمرد في المنطقة، إن مقاتليها قتلوا السائق وستة جنود على الأقل واحتجزوا مئات الركاب كرهائن.

وذكر مسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه تم إرسال طائرات مروحية وطائرات حربية وتعزيزات إلى المنطقة، كما يجرى الإعداد للقيام بعملية.

وهدد جيش بلوشستان بإعدام الركاب في حال تم شن العملية.

وقال المسؤول بالسكك الحديدية الباكستانية، محمد شريف، إن القطار غادر مدينة كويتا في الصباح، واعترضه المسلحون في وقت الظهيرة (07:00 بتوقيت غرينتش) في منطقة سيبي.