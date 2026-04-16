باكستان تؤكد استعداد أميركا وإيران لإجراء جولة محادثات

شفق نيوز- إسلام آباد

أعلن وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، يوم الخميس، استعداد الولايات المتحدة وإيران لإجراء جولة محادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، إلا أنه لم يحدد موعداً لهذه الجولة.

وقال أندرابي إنه لا توجد معلومات عن مكان انعقاد الجولة الثانية من المحادثات الأميركية الإيرانية، إلا أن بلاده ستبقي قنوات الاتصال مفتوحة بين أميركا وإيران.

وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة لضمان استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن أميركا وإيران على استعداد لإجراء محادثات والجهود مستمرة.

وشدد على أن المساعي الباكستانية للوصول لاتفاق بين واشنطن وطهران تحظى بدعم دولي.

وأشار أندرابي إلى أن لبنان لا يزال جزءا من وقف إطلاق النار الساري، وشدد على أن السلام في لبنان ضروري لمحادثات السلام، موضحاً أن المسألة النووية من بين القضايا التي يجري مناقشتها.