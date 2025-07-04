باكستان تعلن قتل 30 مسلحاً أفغانياً حاولوا التسلل عبر الحدود

شفق نيوز – باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، يوم الجمعة، عن قتل 30 مسلحاً أفغانياً خلال الأيام الثلاثة الماضية أثناء محاولاتهم لعبور الحدود.

وأعلن الجيش الباكستاني في بيان أوردته وكالة "فرانس برس"، أنه قتل 30 مسلحاً حاولوا عبور الحدود من أفغانستان في خلال الأيّام الثلاثة الماضية، بعد مقتل 16 جندياً في هجوم انتحاري في المنطقة الحدودية عينها، الأسبوع الماضي.

وأضاف أن "القوات المسلحة أظهرت حساً مهنياً عالياً وسمحت بتجنب كارثة محتملة"، مع اتهام الهند الخصم اللدود لباكستان بدعم المسلحين.