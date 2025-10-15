باكستان تعلن استهداف كابول قبيل اتفاق تهدئة مع طالبان (فيديو)

شفق نيوز- إسلام أباد

أعلنت باكستان، يوم الأربعاء، تنفيذ ما وصفته بـ"ضربات دقيقة" في وسط العاصمة الأفغانية كابول، قبل ساعات من تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت مع طالبان.

وسُمع دوي انفجارين جديدين مساء اليوم في وسط كابول، على ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس"، بعد تجدد المواجهات مع باكستان المجاورة.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن صهريج نفط انفجر بالإضافة إلى محول كهربائي، مما تسبب في اندلاع حرائق في العاصمة الأفغانية، حيث جابت سيارات الإسعاف وسط المدينة.

يأتي ذلك، تزامناً مع إعلان وزارة الخارجية الباكستانية التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت مع طالبان أفغانستان لمدة 48 ساعة يبدأ الساعة 6 مساء اليوم، بحسب ما أوردته "رويترز".

وأفادت أن الجانبين سيبذلان جهوداً مخلصة من خلال الحوار لإيجاد حل للنزاع المعقد.

