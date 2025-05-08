باكستان ترفض بشدة "ادعاءات هندية لا أساس لها"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، رفضها القاطع للاتهامات التي وصفتها بـ"الباطلة وغير المسؤولة"، والتي تروج لها وسائل الإعلام الهندية، متهمةً باكستان بالهجوم على مدن باثانكوت، جايسالمر، وسريناغار.

وأكدت الخارجية الباكستانية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن هذه المزاعم لا أساس لها، وتحركها دوافع سياسية ضمن حملة دعائية متهورة تهدف إلى الإساءة لسمعة باكستان.

وأوضحت أن تكرار توجيه هذه الاتهامات دون إجراء تحقيق موثوق يعكس استراتيجية متعمدة لخلق ذرائع للعدوان، ويهدد السلم الإقليمي ويزعزع استقرار المنطقة، محذرة من استغلال المعلومات المضللة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى أخذ هذا السلوك الخطير بجدية، وحثّ الهند على التحلي بضبط النفس وتحمل المسؤولية. وأكدت أن أي تصعيد مبني على ذرائع زائفة سيُقابل بحزم وإصرار على حماية سيادتها وسلامة أراضيها.

وختم البيان بالتأكيد على أن باكستان تظل يقظة ومتمسكة بالتزامها الراسخ بالسلام، لكنها تحتفظ بحقها المشروع في الرد على أي عدوان.