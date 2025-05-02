باكستان تدعو سكان كشمير الى "تخزين الطعام"

شفق نيوز/ دعت السلطات في الشطر الباكستاني من كشمير، يوم الجمعة، السكان إلى تخزين الطعام لمدة شهرين، مؤكدة أنها زادت من الإمدادات إلى القرى الواقعة عند الحدود الفعلية مع الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الأقليم.

وقال رئيس وزراء كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية شودري أنور الحق، إن "التعليمات صدرت تعليمات للسكان بتخزين ما يكفي من الطعام لمدة شهرين في المقاطعات الـ 13"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأشار في كلمة أمام البرلمان المحلي إلى أن "الحكومة الإقليمية خصصت كذلك صندوق طوارئ بقيمة مليار روبية، أي أكثر من 3 ملايين يورو، لضمان توفير الغذاء والدواء ومواد ضرورية أخرى لهذه المناطق"، موضحاً أنه "تم نشر معدات حكومية وخصوصا لصيانة الطرق على طول خط المراقبة".

وأثار هجوم أودى بحياة 26 شخصاً في 22 نيسان/ أبريل الماضي في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير مخاوف من اندلاع حرب بين البلدين المتنازعين على الإقليم منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947.

وأعلن الجيش الهندي، عن تبادل إطلاق نار ليلي لليوم الثامن على التوالي بين جيشي القوتين النوويتين على طول خط المراقبة الذي يقسم المنطقة المتنازع عليها على امتداد نحو 770 كيلومتراً.