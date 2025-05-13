باكستان تحذر من خطر يهدد وقف إطلاق النار مع الهند

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، يوم الثلاثاء، من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند "مهدد" إذا لم تُحلّ مشكلة المياه، نافياً أي علاقة لبلاده بهجمات الشهر الماضي في إقليم كشمير.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدعم جهود باكستان في مكافحة الإرهاب، مستدلًا بمنشوره الذي تحدث فيه عن "إيجاد حل" لأزمة كشمير، قائلاً: "لو لم يؤمنوا بجهودنا، لما تعاونوا بهذه الطريقة".

وحذر دار ، في حوار لشبكة "CNN" من أن وقف إطلاق النار الهش بين الهند وباكستان قد ينهار إذا لم تحل "أزمة المياه في كشمير"، في إشارة إلى الخلاف المستمر على الوصول إلى مياه الأنهار.

وأوضح أن الحل الباكستاني المقترح يشمل التراجع عن قرار الهند بإغلاق ثلاثة أنهار حيوية لاقتصاد باكستان.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن أفادت تقارير إعلامية هندية بتقليص تدفق المياه من سد باجليهار في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير؛ ما تسبب في توقف المياه عن الوصول إلى باكستان عبر نهر تشيناب.

وعند سؤاله عن سبب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المفاجئ، قال دار إن "من مصلحة الجميع عدم تأخير هذه القضايا"، مضيفا أن الجانب الهندي أدرك حجم الأضرار الناتجة عن التصعيد.

وأشار إلى أن الاتصال بين الطرفين لم يتم بشكل مباشر، خلافا لما ذكره مسؤول عسكري هندي تحدث عن تلقيه رسالة من نظيره الباكستاني.

وقال دار إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، هو من نقل رسالة مفادها أن الهند مستعدة لوقف القتال، وأكد روبيو في بيان أن جهودا أمريكية دبلوماسية مكثفة حالت دون تفاقم الوضع.

وبشأن احتمال اللجوء إلى الأسلحة النووية، شدد دار على أن بلاده لم تدرس هذا الخيار على الإطلاق خلال التصعيد الأخير، رغم أنه كان الأسوأ منذ عام 1971، مشيرا إلى أن الضربات التي نفذتها باكستان كانت "دفاعا عن النفس".

وتابع: "كنا واثقين من أن قدراتنا التقليدية كافية للتعامل مع التهديدات على الأرض وفي الجو".