باكستان تحذر الهند: أي مغامرة خاطئة ستواجه برد أقسى

شفق نيوز/ حذرت السلطات الباكستانية، الهند من خوض أي "مغامرات خاطئة" مستقبلية، سيواجه بـ"أقسى" رد في حال أقدمت نيودلهي على ذلك.

وقال المتحدث العسكري الباكستاني، الفريق أحمد شريف جوهدري، أن بلاده ورغم تعرّضها للهجوم، التزمت بعدم استهداف البنية التحتية المدنية في الهند، بما في ذلك المنشآت أو السكان أو المعابد، بحسب وسائل إعلام باكستانية.

وشدد على أن "الأمة الباكستانية" ملتزمة بوحدتها وقوتها وبالسلام، نافياً وجود أي انقسام داخلي بين الشعب والجيش "اعتقد البعض أن هناك انقساماً بين الشعب والجيش، لكن هذا غير صحيح. الأمة الباكستانية وجيشها كانا دائما كتلة واحدة".

وتابع: "خلف كل هجوم إرهابي في باكستان، تظهر بصمة الهند"، محذراً الهند من أنها في حال أقدمت على خوض أي مغامرة مستقبلية فإن الرد سيكون "قاسياً".

يأتي ذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار الفوري بين البلدين في 10 آيار/ مايو الجاري، بوساطة دولية شملت مصر والولايات المتحدة والسعودية وتركيا.

ومع ذلك، لم يكن الهدوء مستقراً تماماً، حيث شهدت مناطق مثل جامو وكشمير خروقات محدودة، منها هجمات بطائرات مسيرة وتبادل لإطلاق النار في قطاعات أخنور وراجوري.