باكستان تتهم الهند بتدبير هجوم أدى لمقتل 7 جنود

شفق نيوز/ اتهم الجيش الباكستاني، يوم الثلاثاء، الهند بالوقوف وراء تفجير استهدف دورية أدى إلى مقتل سبعة من جنوده في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وذكر الجيش الباكستاني في بيان، أن مسلحين من "جيش تحرير بلوشستان"، الذي يعتبره "وكيلاً للهند"، استهدفوا مركبة الجنود في إقليم بلوشستان المضطرب.

ويعمل الجانبان على تعزيز دفاعاتهما وسط تدهور العلاقات بعد هجوم 22 نيسان/ أبريل الماضي على سياح هندوس وتسبب في مقتل 26 منهم.

واتهمت الهند جارتها باكستان بالضلوع في الهجوم، فيما نفت إسلام اباد الاتهام، لكنها قالت إنها على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم، ما أثار دعوات القوى العالمية لخفض التصعيد.