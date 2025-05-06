باكستان تتعرض لقصف صاروخي هندي

شفق نيوز/ أعلن الجيش الباكستاني، مساء يوم الثلاثاء، تعرض البلاد لهجوم هندي صاروخي، فيما أكد الجيش الهندي إطلاق عملية في باكستان.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني: "أُطلقت علينا صواريخ من الشرق استهدفت محطة كهرباء مظفر آباد وبهاولبور، مشدداً على أن "الهند ستتلقى الآن ردا شاملا وحازما".

من جانبه، أكد الجيش الهندي تنفيذ ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان، وقالت الحكومة الهندية في بيان: "أطلقنا عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير وقصفنا 9 مواقع باكستانية"، مؤكدة أن "عمليتنا كانت مركزة ومدروسة وغير تصعيدية في طبيعتها".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" مساء اليوم بسماع دوي انفجارات عديدة في منطقة كشمير الباكستانية قرب مظفر أباد، ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إنهم "سمعوا دوي عدة انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية قرب الجبال المحيطة بمدينة مظفر اباد بعد منتصف ليل الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)".

وأشار الشهود إلى أن "الكهرباء انقطعت عن المدينة بعد الانفجارات"، دون توضيح سبب الانفجارات.

يذكر أن التوترات تصاعدت بين الجارتين النوويتين في أعقاب هجوم للمسلحين في إقليم جامو وكشمير، يوم 22 نيسان/ أبريل الماضي، أسفر عن مقتل 26 شخصا، اتهمت الهند باكستان بأنها على صلة به.

ومن جانبها، رفضت باكستان رفضا قاطعا اتهامات الهند لها بشأن العلاقة بهجوم المسلحين في إقليم كشمير، وقال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد: "تصريحات الهند اتهامات لا أساس لها، يراد توظيفها في خدمة المصالح السياسية والأغراض الاستراتيجية".

وشدد المندوب الباكستاني على أن إسلام أباد ستتصدى "لأي عدوان" ضدها، مشيرا إلى أن هناك "خطرا جديا" لتصعيد الأوضاع بين باكستان والهند.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي، وخصوصا الدول الخمس الدائمة العضوية فيه، يتحملون المسؤولية عن تسوية الوضع وبذل جهود كبيرة لحل الجدل حول منطقة جامو وكشمير.