باكستان.. الفيضانات تحصد أرواح 299 شخصاً بينهم 140 طفلاً

شفق نيوز- إسلام أباد

أعلنت السلطات الباكستانية، يوم الأحد، مصرع 299 شخصاً، بينهم 140 طفلاً، جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد منذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي، بفعل الأمطار الموسمية الغزيرة.

وذكر التلفزيون الباكستاني الرسمي نقلاً عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد، أن 715 شخصاً أصيبوا جراء الفيضانات، إضافة إلى تضرر 1676 منزلاً بينها 562 تدمرت بالكامل.

ولفتت إلى إجلاء 2889 شخصاً من المناطق المتضررة من الفيضانات، مع استمرار أنشطة الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وسنوياً، تتسبب الأمطار الموسمية التي تستمر من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر في جنوب آسيا، بكوارث طبيعية واسعة النطاق.