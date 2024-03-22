باكستان: السجن المؤبد لأمرأة أُدينت بـ"حرق المصحف"

شفق نيوز/ قضت محكمة باكستانية بالسجن المؤبد على امرأة مسلمة أُدينت بحرق المصحف الشريف، بحسب ما أعلن ممثل الادعاء، وفق ما أوردته "أسوشيتد برس".

وبموجب قوانين التجديف (ازدراء الأديان) الباكستانية، يمكن الحكم على أي شخص مذنب بإهانة الدين أو الشخصيات الدينية بالإعدام.

وفي حين لم تُنفذ السلطات بعد حكم الإعدام بتهمة التجديف، فإن مجرد الاتهام يمكن أن يثير أعمال شغب.

وقال المدعي العام، محزب أويس، إن "المرأة، آسيا بيبي، اعتقلت عام 2021 بتهمة التجديف، بعد أن ادعى السكان أنها دنَّست القرآن الكريم بحرق صفحاته".

وقال أويس، إن "القاضي أعلن الحكم، الأربعاء، في مدينة لاهور شرقي البلاد".

وأضاف أن "بيبي التي نفت التهمة أثناء محاكمتها، لها حق الاستئناف".

وتمت تبرئة امرأة مسيحية من تهمة التجديف في عام 2019 بعد أن أمضت ثماني سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في باكستان، وانتقلت إلى كندا هربًا من تهديدات المتطرفين بالقتل بعد إطلاق سراحها.

وتقول جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إن ادعاءات التجديف تُستخدم في كثير من الأحيان لترهيب الأقليات الدينية، وتصفية حسابات شخصية.