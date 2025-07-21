باكستان.. اشتباكات مع مسلحين على الحدود تخلف 23 قتيلاً ومصاباً

شفق نيوز- كابول

أفاد مسؤول أمني كبير باكستاني، يوم الاثنين، بمقتل وإصابة 23 شخصاً باشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود وإرهابيين شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأمني، قوله إنّ "إرهابيين مسلّحين هاجموا قافلة لحرس الحدود بأسلحة ثقيلة وقد استمرّ القتال لعدّة ساعات".

وأضاف أنّ "ثمانية من حرس الحدود قُتلوا، وأصيب 11 آخرون بجروح"، مشيرا إلى أنّ "ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة، فيما أسفر الاشتباك عن مقتل أربعة مسلّحين".

ووقع الاشتباك الذي استمرّ لساعات في دابوري في مقاطعة أوراكزاي قرب الحدود مع أفغانستان.

وشهدت باكستان ارتفاعاً حاداً في أعمال العنف في مناطقها المجاورة لأفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول في العام 2021.

وتتهم إسلام آباد جارتها الغربية بالسماح باستخدام أراضيها لشنّ هجمات على باكستان، الأمر الذي تنفيه طالبان.

ومنذ بداية العام، قُتل أكثر من 320 شخصاً غالبيتهم من أفراد الأمن، في هجمات شنّتها جماعات مسلّحة تقاتل في مناطق خيبر باختونخوا وبلوشستان.