باكستان.. ارتفاع حصيلة قتلى تفجير المسجد إلى 38

شفق نيوز- إسلام أباد

أفادت وسائل إعلام باكستانية، يوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة قتلى تفجير مسجد بالعاصمة إسلام آباد قبل أيام، من 36 إلى 38 شخصاً.

وذكرت صحيفة "داون" المحلية، أن اثنين من مصابي التفجير توفيا في المستشفى، مشيرة إلى احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا نظراً لوجود حالات حرجة بين الجرحى.

والجمعة الماضي، وقع انفجار داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في منطقة شهزاد تاون بإسلام آباد، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت السلطات بأن التحقيقات الأولية كشفت عن صلة المهاجم بـ"داعش" الإرهابي، وأنه سافر إلى أفغانستان عدة مرات، وأن جماعة تابعة للتنظيم تبنت الهجوم.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان على منصة شركة "إكس" إلى اعتقال أربعة مشتبه فيهم خلال عمليات متزامنة في بيشاور ونوشيرا بإقليم خيبر بختونخوا، مضيفة أن "الأدلة تشير إلى وقوف تنظيم داعش في أفغانستان وراء خطط للهجوم ودرب منفذيه وأشرف عليه".