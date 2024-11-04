"باستخدام الأراضي العراقية".. إيران تخطط لهجوم "قوي ومعقد" على إسرائيل بمشاركة الجيش

شفق نيوز/ أفادت تقارير أمريكية، يوم الإثنين، بأن إيران أبلغت دولاً عربية نيتها تنفيذ هجوم "قوي ومعقد" ضد إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي أدى إلى مقتل 4 جنود إيرانيين ومدني.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن مخطط الرد الإيراني على إسرائيل يتضمن رؤوسًا حربية أقوى وأسلحة أخرى، وأنها قد تستهدف منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل أكثر عدوانية من المرة السابقة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إيراني قوله إن الرد على إسرائيل سيأتي بعد يوم التصويت في الانتخابات الأمريكية، لكن قبل تنصيب الرئيس الجديد.

وأشار المسؤولون الإيرانيون والعرب إلى أن إيران أبلغت الدبلوماسيين العرب أن جيشها التقليدي سيشارك في الرد، لأنها فقدت 4 جنود ومدني في الهجوم الإسرائيلي.

ومع ذلك، فإن إشراك إيران لجيشها النظامي لا يعني نشر قواتها، بل يعني أن الحرس الثوري، وهو شبه عسكري ويتعامل عادة مع المسائل الأمنية الإسرائيلية، لن يتصرف بمفرده في هذه الحالة.

وقال مسؤول مصري إن إيران حذرت بشكل خاص من رد "قوي ومعقد".

وأضاف مسؤول إيراني: "لقد فقد جيشنا أشخاصًا، لذا نحن بحاجة إلى الرد"، مشيرًا إلى أن إيران قد تستخدم الأراضي العراقية كجزء من العملية ومن المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية "ولكن بشكل أكثر عدوانية من المرة السابقة".

وبحسب "وول ستريت جورنال"، قال مسؤولون من مصر والبحرين وعمان إن الدبلوماسيين الإيرانيين قدموا هذه الخطوط العريضة للرد بعد تحذيرات من الولايات المتحدة، سواء علنية أو خاصة، ضد الانخراط في رد بالمثل مع إسرائيل.

وكان أحد كبار الجنرالات الإيرانيين قد هدد، يوم الجمعة، بـ"رد لا يمكن تصوره"، فيما حذّر المرشد علي خامنئي، يوم السبت، من "رد كاسر للأسنان".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، يوم أمس الأحد، إن بلاده لا يمكن أن تترك هجوم إسرائيل يمر دون رد.

ومع ذلك، وفي إشارة إلى أن إيران لا تزال تناقش كيفية الرد، قال بيزشكيان إن "نوع وكثافة ردنا" يمكن أن يتغير إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان.