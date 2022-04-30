باستثناء من تسبب بموت انسان.. الأسد يصدر عفواً عاماً عن "الجرائم الإرهابية"

شفق نيوز/ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم السبت مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل الجاري عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

ونص المرسوم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) على "منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1949 وتعديلاته".

وأشار المرسوم إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

ولفت إلى أن هذا المرسوم التشريعي ينشر في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.