سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

باستثناء من تسبب بموت انسان.. الأسد يصدر عفواً عاماً عن "الجرائم الإرهابية"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-30T14:32:08+0000
باستثناء من تسبب بموت انسان.. الأسد يصدر عفواً عاماً عن "الجرائم الإرهابية"

شفق نيوز/ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم السبت مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل الجاري عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

ونص المرسوم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) على "منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1949 وتعديلاته".

وأشار المرسوم إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

ولفت إلى أن هذا المرسوم التشريعي ينشر في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

related

بعد ساعات من لقائه الأسد.. بوتين يعزل نفسه بسبب إصابات كورونا

Date: 2021-09-14 11:07:49
بعد ساعات من لقائه الأسد.. بوتين يعزل نفسه بسبب إصابات كورونا

"خيبة امل" من قرار للإنتربول يتيح للأسد ملاحقة اللاجئين والمعارضين

Date: 2021-10-06 12:20:51
"خيبة امل" من قرار للإنتربول يتيح للأسد ملاحقة اللاجئين والمعارضين

مسؤول أمريكي يزور دمشق سراً لعقد "صفقة مع الأسد"

Date: 2020-10-19 06:12:04
مسؤول أمريكي يزور دمشق سراً لعقد "صفقة مع الأسد"

وفد اماراتي رفيع يصل الى دمشق ويكسر عزلة عربية امتدت 11 عاماً

Date: 2021-11-09 12:45:25
وفد اماراتي رفيع يصل الى دمشق ويكسر عزلة عربية امتدت 11 عاماً

بعد قطيعة 11 عاماً.. الاسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق

Date: 2021-11-09 16:28:50
بعد قطيعة 11 عاماً.. الاسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق

الإدارة الذاتية ترد على تصريحات بشار الأسد: قراءتك للواقع الفعلي في سوريا خاطئة

Date: 2020-12-13 09:03:08
الإدارة الذاتية ترد على تصريحات بشار الأسد: قراءتك للواقع الفعلي في سوريا خاطئة

"رداً للجميل".. الأسد يهدي بوتين 40 ألف مجند سوري للقتال ضد أوكرانيا

Date: 2022-03-19 06:32:45
"رداً للجميل".. الأسد يهدي بوتين 40 ألف مجند سوري للقتال ضد أوكرانيا

الأمم المتحدة تحذر من نزوح مليوني بسبب القتال في سوريا

Date: 2019-06-10 16:34:45
الأمم المتحدة تحذر من نزوح مليوني بسبب القتال في سوريا