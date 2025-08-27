باستثناء دولة.. مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لحرب غزة

شفق نيوز- واشنطن

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال جميع أعضاء المجلس وعددهم 14، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، إن المجاعة في غزة "أزمة من صنع البشر".

وحذر المجلس في بيان مشترك من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما طالب بزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل فوراً ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

وشدد المجلس على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وجماعات أخرى.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، يوم الجمعة الماضي، المجاعة رسمياً في غزة وأن 500 ألف شخص يعانون من الجوع الذي بلغ مستوى كارثياً، وذلك استناداً لتقرير التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وهو أداة تدعمها المنظمة الأممية.

وأفاد التقرير بوجود مجاعة في محافظة غزة التي تضمّ مدينة غزة ومحيطها وتشكّل 20% من مساحة القطاع، مع تقديرات بأن تنتشر المجاعة في دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وطالبت إسرائيل، في وقت سابق من اليوم، بسحب التقرير الصادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية عيدن بار طال خلال مؤتمر صحفي: "تطالب إسرائيل من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن يسحب تقريره الملفق على الفور وأن ينشر بياناً حول ذلك".