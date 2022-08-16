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باستثناء الأوروبيين.. الكويت توقف إصدار جميع سمات الدخول

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-16T16:24:42+0000
باستثناء الأوروبيين.. الكويت توقف إصدار جميع سمات الدخول

شفق نيوز/ أوقفت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الثلاثاء، إصدار جميع أنواع سمات الزيارة للوافدين العائلية والسياحية، والالتحاق بعائل، حتى إشعار آخر.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية مطلعة أن "جميع إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست تلقت صباح اليوم تعليمات شفهية بوقف جميع أنواع سمات الدخول للوافدين، حتى صدور تعليمات جديدة".

وارجعت المصادر اسباب ذلك القرار بأنه "يجري العمل على تعديل آلية إصدار سمات الزيارة، كما سيتم إقرار إجراءات وشروط جديدة".

وأشارت إلى أنه "تم استثناء سمات الدخول الخاصة بالأوربيين، والتي تستخرج عن طريق خدمة (أون لاين) من المطار الدولي".

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