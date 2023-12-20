باستثناء البحرين.. دول الشرق الأوسط ترفض التحالف ضد الحوثيين بحرياً

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن رفض دول الشرق الأوسط، باستثناء البحرين، المشاركة في العملية العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر لحماية السفن البحرية من هجمات الحوثيين المسماة "حارس الازدهار".

وذكر موقع "أني تايمز" الإلكتروني، أن "أي سلطة إقليمية لم توافق على المشاركة بالعملية الأمريكية لمواجهة ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر باستثناء البحرين".

وأضاف أن "غياب بلدان أخرى في الشرق الأوسط عن المشاركة قد أثار القلق".

وبحسب الموقع، "أدى تعطيل ميليشيا الحوثي النقل البحري في البحر الأحمر إلى إعادة توجيه السفن من جانب شركات النقل البحري الكبرى، ما أدى إلى حدوث تأخيرات وزيادة في التكاليف".

واعتبر أن ذلك "يحمل تأثيرات عالمية تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى المستوردة".

وأضاف الموقع، أن "الولايات المتحدة تقود مجموعة من أجل محاربة الحوثيين الذين استهدفوا السفن التجارية بالقذائف والطائرات دون طيار".

وتقول ميليشيا الحوثيين، أن الدافع وراء الهجمات في البحر الأحمر، استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولفت الموقع، إلى أن "هجمات المتمردين بالطائرات الآلية والصواريخ في اليمن تركت إدارة بايدن تبحث عن حل غير انتقامي لتجنب التورط في حرب أوسع نطاقًا".

وشدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على الحاجة إلى "عمل جماعي" وقدم مبادرة أمنية بحرية جديدة بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن في البحر الأحمر.

ويتشكل ائتلاف من البلدان بقيادة الولايات المتحدة تحت مسمى "حارس الازدهار" بهدف حماية السفن من الهجمات في البحر الأحمر.