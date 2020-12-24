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اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في أفريقيا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-24T14:48:59+0000
اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في أفريقيا

شفق نيوز/ قال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن سلالة جديدة أخرى متحورة من فيروس كورونا ظهرت على ما يبدو في نيجيريا، منبها إلى الحاجة لمزيد من البحث.

جاءت هذه الأنباء بعد أن رصدت كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا سلالتين جديدتين من الفيروس يبدو أنهما أسرع انتشارا، مما تسبب في فرض قيود جديدة على السفر واضطراب في الأسواق.

وقال جون نكينغاسونغ مدير المراكز الأفريقية في مؤتمر صحفي على الإنترنت من أديس أبابا: "إنها سلالة منفصلة عن سلالتي المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا".

وأوضح نكينغاسونغ أن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمركز الأفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية في نيجيريا سيدرسان مزيدا من العينات.

وقال ردا على أسئلة بخصوص الفيروس الجديد: "امنحونا بعض الوقت.. ما زال الوقت مبكرا جدا".

ولم يرد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الفور على طلب للتعليق على تصريحات نكينجاسونج.

يشار إلى أن نيجيريا، وهي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان ويبلغ أكثر من 200 مليون نسمة، سجلت حالات إصابة بكورونا أقل من كثير من الدول الأخرى بالقارة.

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