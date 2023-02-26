بارزاني الخيرية تتسلم مساعدات من جامعة اربيل التقنية لإغاثة متضرري زلازل تركيا وسوريا (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الأحد، تسلمها كمية من المساعدات من جامعة اربيل التقنية، لتقديمها الى المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا.

وقال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى احمد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز إنه "استمرارا في جهود المؤسسة لجمع المساعدات للمتضررين جراء الزلازل في تركيا وسوريا قمنا بتسلم هذه المساعدات من جامعة اربيل التقنية".

واضاف ان "مؤسسة بارزاني الخيرية ستقوم بتوزيع هذه المساعدات على الأسر المتضررة في تركيا وسوريا وفق معايير دولية".

واشار الى ان "اهالي اقليم كوردستان كانوا دائما داعمين للمؤسسة لكي تتمكن من ايصال المساعدات الى المتضررين".

يذكر أن قافلة مساعدات مؤسسة بارزاني الخيرية كانت أول منظمة إنسانية تدخل الى عفرين السورية.

وأعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية في وقت سابق دخول قافلة مساعدات إلى الحدود السورية وعلى متنها 12 شاحنة تتكون من مياه شرب وأدوية وأغذية جاهزة وملابس ومواد تنظيف، وسيتم توزيع المساعدات من قبل فريق مؤسسة بارزاني الخيرية.