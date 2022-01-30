باحثون يكتشفون متحورا جديدا لفيروس كورونا

شفق نيوز/ قال باحثون إسرائيليون إنهم اكتشفوا متحورا جديدا مجهولا من فيروس كورونا الجديد.

وبحسب بيان لمعهد شمال إسرائيل للتكنولوجيا (التخنيون)، اليوم الأحد، إن "المتحور الجديد من فيروس كورونا يتطور داخل جسم المريض المصاب".

وأشار المعهد، بحسب بيانه، إلى أن "الباحثين اكتشفوا أن المتحورات المختلفة التي تنتجها الطفرات التي يتم تطويرها في جسم المريض قد لا تكون قادرة على الانتقال من شخص لآخر"، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ولفت إلى أن "الباحثين وجدوا أن فعالية اللقاحات الموجودة ضد مثل هذه المتحورات تختلف باختلاف أنواع الطفرات في بروتين الفيروس".

وتوصل الباحثون إلى أن "النتائج الجديدة قد تؤدي إلى الكشف عن نقاط ضعف الفيروس وقدرته على الإصابة، مما يسمح بوضع إجراءات جديدة للحد من العدوى".