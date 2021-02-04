سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

باحثون يزفون أنباء سارة بخصوص اللقاح البريطاني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-04T15:03:19+0000
باحثون يزفون أنباء سارة بخصوص اللقاح البريطاني

شفق نيوز/ قال باحثون، إن لقاح أسترازينيكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا، أظهر أنه قد يقلل من انتقال الفيروس، بالإضافة إلى توفير مناعة قوية لثلاثة أشهر بعد جرعة واحدة فقط.

وأصدرت جامعة أوكسفورد البريطانية هذه النتائج الأولية، والتي قد تعطي دفعة لاستراتيجية الحكومة البريطانية المثيرة للجدل بخصوص تأجيل الجرعة الثانية من لقاح فايزر لكورونا إلى 12 أسبوعا، بحيث يمكن منح الجرعة الأولى من اللقاح لمزيد من الناس، بحسب تقرير وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وتنصح الهيئات الطبية، بأن تكون المدة الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية لمعظم اللقاحات المطروحة حاليا، أربعة أسابيع.

وليس من الواضح حتى الآن، ما إذا كانت هذه النتائج تنطبق على اللقاحين المصنعين في الغرب: فايزر/بايونتك ومودرنا.

وفي الولايات المتحدة، رفض كبير أطباء الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، فكرة التأخير المتعمد للجرعة الثانية، وقال إن الولايات المتحدة "ستعتمد على العلم" وبيانات الاختبارات الإكلينيكية.

على الرغم من ذلك، أشارت "أسوشيتد برس"، إلى أن هذه الدراسة تحمل أنباء سارة بالنسبة لجهود مكافحة الفيروس، وتقترح وسيلة لحل أزمة نقص اللقاحات، ولمنح جرعات لأشخاص أكثر بسرعة أعلى.

ورغم أن صانعي اللقاحات حول العالم قد قالوا إن نسبة فاعلية حماية لقاحاتهم ضد الفيروس تترواح من 70 إلى 95 بالمئة، فإنه ليس واضحا ما إذا كانت اللقاحات تقلل من نسبة انتقال الفيروس.

ونتيجة لذلك، يقول خبراء إن على الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح أن يستمروا في ارتداء الكمامات، والمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقد خضع المتطوعون في الدراسة البريطانية لمسحات أنف منتظمة للتحقق من وجود فيروس كورونا.

وأفاد الباحثون أن نسبة المسحات الإيجابية للفيروس- التي تجمع بين المتطوعين الذين أصيبوا بعدوى بدون أعراض مع أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض- كانت أقل بنسبة 67 بالمئة في المجموعة الملقحة.

يذكر أن بريطانيا تستخدم لقاح أسترازينيكا المطور محليا، ولقاح فايزر الأميركي، فيما تستخدم الولايات المتحدة، لقاحي فايزر ومودرنا.

related

ممرضة تثير الهلع.. فقدت الوعي بعد تلقي لقاح كورونا (فيديو)

Date: 2020-12-18 17:35:03
ممرضة تثير الهلع.. فقدت الوعي بعد تلقي لقاح كورونا (فيديو)

دولة واحدة هي أمل البلدان الفقيرة للحصول على لقاح كورونا

Date: 2020-11-12 05:07:59
دولة واحدة هي أمل البلدان الفقيرة للحصول على لقاح كورونا

بعد ترخيصه.. لماذا يثير لقاح أوكسفورد تفاؤل العالم؟

Date: 2020-12-30 12:43:27
بعد ترخيصه.. لماذا يثير لقاح أوكسفورد تفاؤل العالم؟

"لا آثار جانبية حتى الآن".. أنباء سارة بشأن اللقاح الروسي

Date: 2020-09-04 14:47:08
"لا آثار جانبية حتى الآن".. أنباء سارة بشأن اللقاح الروسي

الصحة العالمية تهاجم الدول الغنية: توقفوا عن شراء لقاح كورونا

Date: 2021-01-08 20:13:00
الصحة العالمية تهاجم الدول الغنية: توقفوا عن شراء لقاح كورونا

أوروبا تعلن موعد حملة التلقيح ضد كورونا

Date: 2020-11-25 12:38:25
أوروبا تعلن موعد حملة التلقيح ضد كورونا

رسمياً.. تحديد موعد وصول لقاح كورونا للدول الفقيرة

Date: 2020-12-18 17:50:28
رسمياً.. تحديد موعد وصول لقاح كورونا للدول الفقيرة

الأول من نوعه.. لقاح مزدوج ضد كورونا والإنفلوانزا

Date: 2020-10-10 16:30:02
الأول من نوعه.. لقاح مزدوج ضد كورونا والإنفلوانزا