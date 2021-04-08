باتفاق مع بغداد.. طهران تنقل 40 سجينا إيرانيا من العراق

شفق نيوز / أعلن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد، موسى علي زادة طباطبائي، يوم الخميس، الإفراج عن أكثر من 40 مواطن إيراني الجنسية، كانوا معتقلين في العراق.

وأوضح طباطبائي، في تصريح لوكالة "إيرنا" الإيرانية، أن "هذا الإجراء تم بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي للعراق وتوقیع مذكرة التعاون القضائي بین البلدین".

ولفت إلى أن "هؤلاء السجناء الذين حكمت عليهم المحاكم العراقية بعقوبات مختلفة تراوحت بين السجن لمدة ثلاث سنوات والسجن المؤبد، واجهوا الكثير من المشكلات بسبب ابتعادهم عن الوطن، لذلك قررت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد متابعة هذا الموضوع".

ومن المقرر أن يصل هؤلاء السجناء إلى إيران، يوم الخميس، عبر منفذ الشلامجة الحدودي، بحضور ممثل السفارة الإيرانية في بغداد وكذلك ممثلين عن القضاء العراقي، بحسب طباطبائي.