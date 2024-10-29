باتفاق "سرّي" مع بغداد.. ألمانيا تسعى لترحيل اللاجئين الكورد العراقيين قسراً

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية غريبة، يوم الثلاثاء، بأن ألمانيا تسعى من خلال اتفاق "سري" مع العاصمة بغداد لإبعاد اللاجئين الكورد العراقيين عن بلادها.

ونقل موقع وكالة "مهر" الإيرانية، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مجلة "بي أن أي أنتليجسين" الألمانية تقريراً يزعم أن الدولة الألمانية تريد بالإضافة إلى حث اللاجئين الكورد العراقيين على العودة الطوعية إلى مناطقهم وبلادهم، البدء بحملة للترحيل القسري لهؤلاء اللاجئين في الوقت نفسه.

ووفقاً للمجلة فإن ألمانيا والعراق وقعا اتفاقية من أجل ترحيل اللاجئين حيث تم بموجبه ترحيل 70 لاجئاً كوردياً عراقياً لحد الآن إلى بلادهم.

وأكدت المجلة أن المسؤولين الألمان تذرعوا بالإعمار والثروات التي يتمتع بها إقليم كوردستان، في قيامهم لغاية نهاية العام 2023 بإصدار أوامر ترحيل لقرابة 26 ألف شخص من اللاجئين العراقيين.

ترجمة وكالة شفق نيوز