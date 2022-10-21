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باتصال هاتفي مع الجانبين.. اوستن يدعو روسيا الى "التواصل المستمر" واوكرانيا الى مواجهتها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-21T17:38:40+0000
باتصال هاتفي مع الجانبين.. اوستن يدعو روسيا الى "التواصل المستمر" واوكرانيا الى مواجهتها

شفق نيوز / دعا وزير الدفاع الأميركي، اليوم الجمعة، نظيره الروسي، سيرغي شويغو، الى "الحفاظ على التواصل" بين الطرفين، فيما ابدى دعما أمريكيا لنظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مواجهة روسيا.

ونقل موقع الحرة الأمريكي بيانين للبنتاغون أكد في الاول أن "الوزير الأميركي أكد خلال اتصاله بنظيره الروسي أهمية الحفاظ على خطوط تواصل بين الطرفين في ظل استمرار الحرب".

وفي البيان الثاني أشار اوستن للوزير الأوكراني إلى "الدعم الدولي المستمر لكييف بهدف دعم قدرتها على الدفاع عن نفسها في المستقبل كما يتضح من التزامات المساعدة الأمنية التي قدمها الحلفاء والشركاء في الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في 12 أكتوبر" وفق البنتاغون.

وأضاف بيان البنتاغون الذي كشف عن اتصال أوستن بريزنيكوف، إنه "جدد خلال حديثه التزام واشنطن الثابت بدعم قدرات أوكرانيا على مواجهة العدوان الروسي".

وتعود آخر مكالمة بين أوستن وشويغو إلى 13 مايو، قبل بضعة أيام من مكالمة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف ونظيره الأميركي مارك ميلي في 19 مايو.

وواصلت العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهورها منذ بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير، بعدما كانت في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة وسط اتهامات بالتدخل في الانتخابات والتجسس وطرد دبلوماسيين.

وتنتقد روسيا بشكل خاص المساعدة العسكرية والمالية الأميركية الكبيرة لأوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بالسعي لإطالة أمد الصراع.

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