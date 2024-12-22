"بابتسامة عريضة ومصافحة حارة".. الشرع يستقبل فيدان في دمشق (صور)

شفق نيوز/ التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الأحد، في دمشق، قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وفق ما أعلنت وزارته.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، والقائم بالأعمال لسفارة أنقرة بدمشق، برهان كور أوغلو، ووزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد حسن الشيباني.

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة الأناضول الرسمية، فيدان والشرع الذي ظهر مرتدياً بدلة رسمية وربطة عنق وهما يتصافحان ويتعانقان في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

وأمس السبت، قال فيدان، إن تركيا ستفعل "كل ما يلزم" لضمان أمنها إذا لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوف أنقرة بشأن الجماعات الكوردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وأكد فيدان، أن "هيئة تحرير الشام" التي اجتاحت دمشق للإطاحة بالأسد، كان لها "تعاون ممتاز" مع أنقرة في المعركة ضد تنظيم داعش والقاعدة في الماضي من خلال تبادل المعلومات المخابراتية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أول أمس الجمعة، أن فيدان سيتوجه إلى دمشق لإجراء مناقشات مع الإدارة الجديد في سوريا.