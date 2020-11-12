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بابا الفاتيكان يهنئ بايدن بفوزه

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-12T19:39:12+0000
بابا الفاتيكان يهنئ بايدن بفوزه

شفق نيوز/ هنأ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، جو بايدن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق ما أعلن الخميس فريق بايدن الذي سيصبح بعد تنصيبه ثاني رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة بعد جون كينيدي.

وأشار بيان فريق بايدن إلى أن "الرئيس المنتخب جو بايدن تحدث هذا الصباح مع قداسته البابا فرنسيس. وشكر الرئيس المنتخب قداسته لمنحه بركته وتهنئته".

وأعلن بايدن أنه يرغب في "العمل" مع البابا "على أساس الإيمان المشترك بالكرامة والمساواة بين جميع البشر، بشأن مسائل مثل الاهتمام الذي يولى للأشخاص المهمّشين والفقراء وأزمة التغيّر المناخي واستقبال المهاجرين واللاجئين ودمجهم في مجتمعاتنا".

وتعلّم جو بايدن وهو من أصول أيرلندية، في مدرسة كاثوليكية وهو يشارك كل أسبوع تقريبا في القدّاس في كنيسة صغيرة في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.

ولم يعترف بعد خصمه الجمهوري الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخسارته.

وفي عام 2016، سُئل البابا فرنسيس عن ترامب الذي كان آنذاك مرشحا للبيت الأبيض، فقال إن "شخصاً يريد بناء جدرانا بدلا من الجسور، ليس مسيحيا".

واعتبر الملياردير الجمهوري أنه "من المعيب" أن "يشكك" رجل دين "بإيمان شخص".

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