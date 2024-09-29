بابا الفاتيكان يصف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بـ"غير الأخلاقية"

شفق نيوز/ وصف بابا الفاتيكان فرنسيس، يوم الأحد، الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان بأنها "غير أخلاقية"، وأن هيمنتها العسكرية تجاوزت قواعد الحرب.

وجاء رد البابا فرنسيس وهو في طريقه عائداً إلى الفاتيكان من بلجيكا على سؤال عن قيام إسرائيل بقتل حسن نصر الله في غارة يوم الجمعة الماضي في بيروت منطقة سكنية من بيروت، حولت العديد من المباني السكنية إلى أنقاض، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ولم يذكر فرنسيس إسرائيل بالاسم، لكنه قال إنه يدلي بتصريحات عامة، قائلاً "الدفاع يجب أن يكون دائماً متناسباً مع الهجوم".

وأضاف "عندما يكون هناك أمر غير متناسب، يكون هناك تجاوز للأخلاق. الدولة التي تقوم بمثل هذه الامور –وأنا أتحدث عن أي دولة– بطريقة غير متناسبة، هذه أفعال غير أخلاقية".

كما ذكر أنه حتى لو كانت الحرب نفسها غير أخلاقية، فإن هناك قواعد خلالها "تشير إلى بعض الأخلاق".

وأحدثت وفاة نصر الله صدمة في أنحاء لبنان والشرق الأوسط، حيث كان شخصية سياسية وعسكرية مهيمنة لأكثر من ثلاثة عقود.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربة الإسرائيلية كانت "إجراء لتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب" الذي يمارسه حزب الله.

وسعى فرنسيس إلى تحقيق توازن في تصريحاته بشأن هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والصراعات التي تلت ذلك في غزة وجنوب لبنان.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.