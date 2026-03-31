بابا الفاتيكان يدعو ترمب للبحث عن مخرج لانهاء الحرب مع إيران قبل عيد القيامة

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، يوم الثلاثاء، إلى وقف الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قبل عيد القيامة.

وذكر البابا: "آمل أن تنتهي حرب إيران قبل عيد القيامة في 5 نيسان/ أبريل"، مضيفاً: "آمل أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران".

وكان بابا الفاتيكان، قد قال الأحد الماضي إن الرب يرفض صلوات القادة الذين يشنون الحروب وتصبح "أيديهم ملطخة بالدماء"، وذلك في لهجة حادة غير معتادة تأتي مع دخول حرب إيران شهرها الثاني.

ولم يذكر البابا ليو أسماء أي من قادة العالم على وجه التحديد، لكنه كثف انتقاداته لحرب إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ودعا البابا، المعروف بحرصه الشديد في اختيار كلماته، مراراً إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع، وقال إن الغارات الجوية عشوائية ويجب منعها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن عن مهلة تنتهي في 6 نيسان/ أبريل المقبل للتوصل الى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وتأتي هذه التصريحات مع دخول الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران يومها الـ32، وقد أسفرت هذه العمليات العسكرية عن خسائر بشرية هائلة واغتيالات طالت هرم القيادة في طهران، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.