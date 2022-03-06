بابا الفاتيكان: ما يجري في أوكرانيا حرب موت ودمار وليس عملية عسكرية‎‎

شفق نيوز/ رفض بابا الفاتيكان فرنسيس، يوم الأحد، وصف الغزو الروسي بأنه "عملية عسكرية خاصة"، مؤكداً أنها "حرباً" تتعرض لها أوكرانيا.

وقال البابا في خطابه الأسبوعي أمام الحشود المجتمعة في ساحة القديس بطرس "تتدفق في أوكرانيا أنهار من الدم والدموع. هذه ليست عملية عسكرية، إنها حرب تؤدي إلى الموت والدمار والبؤس"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ودخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الحادي عشر، وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف، بينما قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون لاجئ عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام.

وحث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مواطني بلاده على مواصلة القتال في مواجهة القوات الروسية، قائلاً إنهم قد "تحملوا ضربة الغزو الروسي".

وفي خطاب مشحون بالعواطف ألقاه من العاصمة كييف ليلة أمس السبت، قال زيلينسكي إن الوقت قد حان لكي يقوم الأوكرانيون بشن هجوم مضاد.

وجاءت دعوة التحشيد من الرئيس الأوكراني إلى جانب نداء وجهه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن حثه فيه على تقديم المزيد من الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.